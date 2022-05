Tragedia nel Salento, muore in campagna mentre brucia delle stoppie

Tragedia questa mattina a Casarano nel Salento dove un uomo di 84 anni è morto in campagna mentre bruciava delle stoppie. L'anziano era atteso per l'ora di pranzo a casa ma non vi ha fatto rientro. I famigliari allarmati hanno prima tentato di contattarlo e poi si sono recati nei pressi della campagna dove lo hanno ritrovato senza vita.

La causa della morte potrebbero essere state le esalazioni di anidride carbonica. Il corpo dell'uomo risulta parzialmente bruciato, cadendo a terra dopo aver perso conoscenza è stato avvolto dalle fiamme.

