Covid, nuovi casi a Tricase: chiudono la scuola elementare e la media

Altri due casi di Covid a Tricase, casi che hanno obbligato alla chiusura di due plessi scolastici: quello della primaria in via Apulia e quello che ospita la scuola secondaria di primo grado a Lucugnano.

A titolo cautelativo e preventivo, le attività didattiche si svolgeranno in Dad dal 19 dicembre al 22 dicembre per procedere alla sanificazione straordinaria degli edifici. «Tutte le classi interessate - avvisano le autoritù riprenderanno la didattica in modalità a presenza o mista, salvo diverse disposizioni, il giorno 7 gennaio 2020».

La scuola media di Lucugnano, peraltro, si trova a doversi misurare con un elevato numero di docenti in isolamento, per cui la Dad è un passo obbligato.

