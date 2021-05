Scuole, nuove chiusure a Lecce e in provincia

Nuova ondata di chiusure scolastiche per Covid nel Salento. A Matino scuole ancora chiuse per tutta la settimana: una quindicina i bimbi positivi (in particolare alle materne). Stesso discorso a Taviano dove gli istituti scolastici resteranno tutti chiusi per l'ntera settimana dopo la scoperta di 8 bimbi positivi.

A Lecce chiude il Cesare Battisti per la presenza di due casi in una quuinta della scuola primaria. Sarebbero al momento cinque le maestre in quarantena.

A Copertino infine chiusi per alcuni casi di positività i plessi scolastici di via Fatima e Mogadiscio.