Loculi troppo stretti per i defunti extra large. Ed è subito polemica

Morire a Tricase? Meglio essere in perfetta forma ed avere la giusta misura, altrimenti si rischia di non poter essere seppelliti. Il motivo? I loculi del nuovo cimitero troppo piccoli per ospitare persone fuori misura. Ed è così che qualche chilo di troppo può diventare davvero un problema. Ma tant'è.

Mancano i loculi exralarge



Nel nuovo cimitero di Tricase, che di fatto ingrandisce proseguendolo come area quello vecchio, tra i loculi appena costruiti o ancora in costruzione, mancano, purtroppo, quelli extra large necessari, appunto, per ospitare i defunti fuori misura.

Infatti, gli ultimi loculi costruiti (più di 200 quelli realizzati finora), che sono comunque regolamentari, non prevedono dimensioni più abbondanti, per chi non rientra nelle misure standard.

La conseguenza è che questi defunti devono essere necessariamente tumulati nei loculi costruiti negli anni 80 e 90, oppure scegliere di optare per la sepoltura a terra. Ma quest'ultima opzione, purtroppo, non piace a tutti i familiari e così si creano malumori e polemiche.

Defunti che "restano fuori"



Le difficoltà di trovare un loculo per una persona defunta dalle misure grandi vengono sottolineate anche da alcuni cittadini, che si sono trovati a dover vivere questo disagio. «Forse nelle ultime costruzioni non hanno previsto che tra i morti ci potrebbe essere qualche salma dalla corporatura più robusta, che per questo necessita dunque di avere loculi dalle dimensioni più grandi» racconta una donna che si è trovata nella situazione paradossale di non poter seppellire il parente nei loculi nuovi. Un'altra testimonianza è quella dei familiari di una delle ultime persone scomparse a Tricase, una donna che aveva espresso la volontà di essere seppellita nella stessa cappella dove sono sepolti marito e figlia, ma anche in questo caso il posto c'era, ma il loculo era troppo piccolo. Qualcuno si augura che, per il futuro, si possa predisporre una piccola percentuale di loculi che abbiano delle misure extra, per ospitare le salme fuori misura. «Perché - fanno sapere i familiari di queste persone defunte - non a tutti piace la sepoltura a terra».



Sull'argomento interviene l'assessore all'Ambiente e ai servizi cimiteriali, Rocco Piceci. «I loculi di nuova costruzione rispettano il regolamento della polizia mortuaria per tipologia costruzioni e dimensioni - sottolinea, infatti, l'assessore -. In caso di straordinarietà, come da regolamento, sono stati realizzati campi di sepoltura a terra. Giacché il fabbisogno annuale nel comune di Tricase è di circa 110/115 loculi si procede all'estumulazione delle salme oltre i 25 anni a rotazione nelle cappelle comunali».



In pratica i nuovi loculi (ne sono stati realizzati più di 200), sono prefabbricati e hanno più o meno queste misure: 69,4 centimetri di altezza, 75,2 centimetri di larghezza, 2,36 metri di profondità. Mentre i loculi costruiti nelle vecchie cappelle degli anni 80 e 90, sono 88 centimetri di larghezza, 70 centimetri di altezza e 2,37 metri di profondità. Pochi centimetri che però fanno la differenza per la sepoltura.