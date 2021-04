Vaccini, tamponi e analisi. Ore di attesa assembrati all'ingresso: caos fuori dall'ospedale

Disagi per l’accesso agli ambulatori dell'ospedale Panico a Tricase, nel Salento: «In coda, per tamponi, vaccini e prelievi» denunciano i cittadini. «E’ vergognoso che da paziente oncologica debba fare la fila accanto a quelli che sono lì per il tampone» si è sfogata una signora in coda stamattina.

La spiegazione del direttore sanitario

Il direttore sanitario dell'ospedale Pierangelo Errico ha chiarito che oggi, a complicare la gestione degli accessi all'ospedale, «c'è stato un malore all’interno, che ha quindi rallentato le operazioni di accesso. Risolta l'emergenza, è tutto tornato alla normalità». Tutti in fila. Tutti in attesa.

Tuttavia, la lamentela dei cittadini non è sta placata, perché «la confusione è stata causata dal fatto che per qualsiasi prestazione fosse prevista un’attesa, senza alcuna diversificazione agli accessi». Decine e decine di persone hanno atteso tamponi, visite specialistiche, prelievi ed anche vaccinazioni, tutti in mezzo alla strada, tra le auto in transito.