Pedone investito da un'auto mentre attraversa la strada. Cade e sbatte la testa: ferita una donna

Pedone investito da un'auto mentre tenta di attraversare la strada. Cade e sbatte la testa. È accaduto questa mattina intorno alle 10 a Trepuzzi, nei pressi della villa comunale, all’altezza del passaggio pedonale di via Papa Giovanni XXIII e corso Umberto l.

Ad essere investita una donna di 84 anni rimasta a terra fino all’arrivo dei soccorritori del 118 allertati dai presenti e degli agenti della Polizia Locale. All’arrivo dei sanitari la donna è stata soccorsa e rianimata. In un primo momento sembrava infatti che avesse perso i sensi come racconta chi in quel momento era sul posto.

I testimoni

«Quando ci siamo avvicinati era immobile, e sembrava avesse preso un colpo alla testa.

Aveva la borsa di una farmacia poco distante e sicuramente mentre attraversava non si è resa conto dell’auto che arrivava», raccontano alcuni cittadini. «Qui è sempre un problema attraversare - raccolta qualche anziano - su questo incornicio parcheggiano sempre a casaccio ed e’ difficile vedere un’auto che arriva ma anche un pedone che prova ad attraversare». Dopo il trasporto d’urgenza in ospedale per i controlli, sul posto sono rimasti il convivente d’auto che dopo l’impatto si è fermato, e la Polizia Locale impegnata per i rilievi. Il conducente del suv è in ospedale per essere sottoposto ad alcol test.