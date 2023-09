Il serpente è una star: salvato (e coccolato) dai residenti

Se ne andava tranquillamente in giro per le vie di Trepuzzi quando è stato notato da alcuni residenti e salvato da morte certa. E' accaduto mercoledì sera, intorno alle 22, all’incrocio tra via Ada Negri e via Torquato Tasso ad un serpente, un esemplare di Cervone lungo più di un metro e mezzo, fuggito probabilmente da un terreno incolto alle spalle di un edificio dove sono in corso lavori di ristrutturazione.

Serpente per strada, i residenti lo salvano

Ad individuarlo mentre attraversava la strada un ragazzo alla guida della sua auto che si è accorto che il rettile per sfuggire al pericolo si era rifugiato prima nel giardinetto di un’abitazione e poi dietro ad un mastello dell’umido.

Tanta curiosità e sorpresa tra alcuni residenti della zona, che si sono attivati immediatamente chiamando prima i carabinieri e poi i vigili del fuoco per il recupero.

"Assolutamente nessuna paura - racconta Massimiliano Perrone - anzi, eravamo preoccupati che qualcuno potesse investirlo ed ucciderlo. Abbiamo quindi cercato subito di metterlo al sicuro, per primo Giacomo che si è fermato in auto ed ha cercati di avvisare il proprietario dell’abitazione dove il serpente si era rifugiato, e poi noi residenti che abbiamo atteso l’arrivo dei vigili del fuoco che sono stati bravissimi. Hanno riconosciuto immediatamente l’esemplare, una specie protetta. Lui ci guardava fisso, era tranquillo e si è fatto prendere subito". Prima di salutarlo, i residenti hanno anche coccolato il serpente con delle carezze sulla testa.