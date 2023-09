Asina incinta sbranata dai lupi, la denuncia della proprietaria: «Nessuno fa niente per trovare una soluzione»

E' tornata a casa e ha trovato la sua asina incinta sbranata dai lupi. Un dolore e una rabbia che la proprietaria, Lucia Convertini, ha voluto denunciare sui social "scrivendo" all'amministrazione comunale di Locorotondo, al sindaco Antonio Bufano.

La foto sui social

La foto non lascia dubbi: il povero animale riverso per terra, esanime dopo l'attacco del branco. «Questo è quello che ho trovato tornando a casa - scrive Convertini - Questa notte è stata sbranata dai lupi. Tutti sappiamo che sono in giro, ma nessuno sta facendo nulla per trovare una soluzione».



L'animale era all'interno del recinto dell'abitazione di famiglia, dunque al "riparo", ma così non è stato.

La presenza di lupi su tutto il territorio pugliese è stata più volte denunciata e le aggressioni ad animali e greggi sono sempre più frequenti.

La denuncia



«Ora chiedo cortesemente a chi di dovere, alle autorità preposte e predisposte di trovare una soluzione velocemente, perché chi abita nelle contrade non è abbastanza tutelato, vorrei ricordare a tutti voi amministratori ed altri che paghiamo le tasse come chi abita in paese.

Mettiamo il caso che io ritorno in tarda notte a casa, non posso e non mi sento sicura, come me penso la maggior parte degli abitanti delle campagne. Sono arrabbiata e voglio, anzi pretendo - conclude - delle spiegazioni, non giustificazioni, spiegazioni».