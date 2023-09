Allarme lupi in contrada Coreggia, uccise 19 pecore

Nuova incursione di lupi nella frazione di Coreggia ad Alberobello. Sono 19 le pecore che non hanno avuto scampo dal momento che i predatori sono riusciti in qualche modo ad entrare nel recinto. Episodio accaduto nella notte tra giovedì e venerdì.

Numerosi episodi in settimana



Tutto avviene per loro natura, ma gli episodi, nelle ultime settimane, testimoniano come almeno alcuni lupi sono presenti nelle zone abitate e occorre ancora capire come trovare una soluzione su un episodio non isolato. A raccontare quanto accaduto è stato il titolare dell’azienda, che nulla ha potuto fare per mettere in sicurezza gli animali. «Non era mai accaduto niente di simile nella nostra frazione, ma questa è stata una strage – ha spiegato l’allevatore -. Oltre alla rabbia e allo sconforto, mette davvero paura questo episodio. Oltre alle aziende agricole nella frazione di Coreggia sono presenti parecchi bed & breakfast».

Gli allevatori



Un’uccisione che ha demoralizzato e non poco gli allevatori della zona.

Da quantificare il danno economico. C’è poi tutta la componente del lavoro vanificato, senza dimenticare la brutalità nel vedere i propri animali uccisi in quel modo. Qualche giorno fa sempre nelle campagne di Alberobello si era registrato un attacco di un branco di lupi ad un allevamento di asini. E non è detto che non sia lo stesso che ha fatto razzia di pecore. Anche in contrada Serio a Locorotondo un asino è stato azzannato e ucciso da un branco di lupi.



A ritrovare l’animale il suo allevatore rimasto fortemente scosso dall’episodio. Per fortuna gli altri asini dell’allevamento sono riusciti a mettersi in salvo. Altri lupi sono stati avvistati in contrada San Marco. Altri attacchi si sarebbero verificati, sulla Strada Provinciale 58, con quattro capre uccise.