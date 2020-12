Travolta sulle strisce da due auto: muore badante salentina

Sarebbe stata investita da due auto mentre stava attraversando la strada. Purtroppo ha rimediato ferite così gravi da morire lì, quasi sul colpo, sull'asfalto di una città che non era neppure la sua. La tragedia è avvenuta in provincia di Pordenone, ma la vittima è una donna originaria di Galatone che si era trasferita in Friuli Venezia Giulia per lavoro da appena un anno.



Il tragico investimento è avvenuto mercoledì mattina presto, prima delle 7, lungo una strada provinciale nel comune di Tamai di Brugnera, in provincia di Pordenone. Secondo una prima parziale ricostruzione della dinamica, effettuata dai carabinieri del Radiomobile di Sacile, sopraggiunte sul luogo della tragedia, la donna sarebbe stata colpita da due auto, mentre stava attraversando la strada. La vittima si chiamava Claudia Spirito, aveva 61 anni e faceva la badante. Originaria di Galatone, dove aveva vissuto fino allo scorso anno, la donna aveva deciso di spostarsi nel Nord Italia dopo la scomparsa del marito e non solo perché lì avrebbe avuto maggiori occasioni di lavorare, ma anche per stare vicino alla figlia, che invece viveva lì da molto più tempo.

La notizia si è diffusa a Galatone solo ieri, dove Claudia e la sua famiglia sono ricordate come persone per bene e ben volute. Da parte del sindaco, Flavio Filoni, «un abbraccio alla figlia e ai familiari della povera concittadina vittima di questo brutto incidente».



Intanto, le forze dell'ordine stanno cercando di stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto, per accertare eventuali responsabilità degli automobilisti coinvolti nel sinistro.

Entrambi i mezzi, come da prassi in questi casi, sono stati sequestrati, mentre i due conducenti sono stati sottoposti alle analisi per verificare se avessero assunto droga o alcol prima di mettersi alla guida.

Gli automobilisti - che viaggiavano nei due opposti sensi di marcia - hanno raccontato di non aver visto la donna dal momento che era ancora buio. Con ogni probabilità, il corpo della donna a seguito del primo impatto sarebbe stato sbalzato fino ad arrivare sul secondo veicolo che nel frattempo sopraggiungeva. A quell'ora la strada era pressoché deserta, pertanto non ci sono altri testimoni dell'accaduto.

Oltre ai Carabinieri, sul posto della tragedia sono intervenuti i Vigili del fuoco e l'equipe sanitaria del 118, che ha potuto però soltanto constatare il decesso della donna investita.

