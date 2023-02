Si fa ospitare per la notte da un'anziano, poi lo picchia e lo rapina: badante 47enne denunciata

Dopo aver chiesto e ottenuto ospitalità per la notte in casa di un anziano pensionato di Neviano, in provincia di Lecce, per il quale in precedenza lavorava con mansioni di badante, ha distrutto alcune suppellettili, in preda a uno stato di alterazione psicofisica provocata dall'assunzione di alcool, ed ha aggredito fisicamente l'uomo, picchiandolo. Infine gli ha sottratto la somma di denaro contante di 100 euro.

La denuncia

È accaduto alle prime ore dello scorso 8 febbraio. I carabinieri hanno deferito la donna, 47 anni, in stato di libertà per i reati di rapina aggravata e danneggiamento.