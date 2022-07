Ilaria Galassi, da star di Non è la Rai a badante di una signora 90enne: «Con quei soldi ci faccio la spesa»

Ventisette anni fa era una delle protagoniste di Non è la Rai ma ora Ilaria Galassi ha tutta un'altra vita. Oggi a 46 anni dopo aver dovuto chiudere il salone di parrucchiere che gestiva insieme al fidanzato a causa pandemia nella zona Parioli di Roma, l'ex star del programma cult degli anni '90 fa la badante di una signora di 90 anni, Ausilia, e da lei sta imaparando molto. «Mi ha cambiato la vita» è lei stessa a dirlo a Fanpage.

Ilaria Galassi, la vita dopo Non è la Rai

Prima di decidere di chiudere il salone di parrucchiere, visto che l'affitto era troppo alto, una cliente ha proposto a Ilaria di occuparsi di sua madre, la novantenne Ausilia. Ilaria, che intanto aveva mandato curriculum ovunque ha deicso di accettare: «Lo faccio perché è quello che facevo sempre con mia nonna, ma non voglio neanche essere pagata». E così è, non prende uno stipendio da Ausilia, Ilaria, ma solo qualche regalo a volte: «e con quei soldi ci faccio la spesa. Però non è che vado lì perché vengo stipendiata. In questo momento sta lavorando solo il mio compagno. Dobbiamo pagare l'affitto. Arriviamo a fine mese proprio stretti, stretti, stretti».

Il rapporto speciale con Ausilia

Un legame quello con la 90enne a cui la Galassi tiene tantissimo: «Innanzitutto, le do le pastiglie la mattina, altrimenti si scorda. Le lavo le gambe, le si aprono spesso delle ferite, la disinfetto, le metto la crema e le bende. Poi, la porto in bagno, la lavo, se vuole le faccio la piega e la ceretta al viso, fa colazione, si mette seduta e chiacchieriamo di tutto e di più. Mi racconta la sua storia. Faccio queste cosine per lei, la coccolo. È bella da morire. Ha 90 anni, ma non li dimostra affatto». E lei che era una sarta e gestiva quattro figli, in cambio le dona consigli preziosi: «Una cosa fondamentale che mi ha insegnato è risparmiare sul cibo. Non si butta niente. Bisogna sempre reinventare un pasto nuovo, quando ci sono degli avanzi. E poi fare le cose con calma. Mi dice sempre: “Non ti preoccupare, se non lo fai oggi, lo fai domani, stai tranquilla. Goditi la vita giorno per giorno”. Mi trasmette pace. Oggi la vita è frenetica, si pensa spesso ai soldi e lei mi dice: “Guarda che i soldi non c'erano neanche ai miei tempi. C'era solo lo stipendio di mio marito, che non guadagnava tantissimo, ma siamo stati bene lo stesso”. Per me è come se fosse una terapia andare da lei. Quando vede che sono giù di morale mi chiede: “Che hai?” e io mi sfogo con lei. Vede sempre il lato positivo nelle cose».

E di quei consigli Ilaria non può piu' farne a meno: «Da quando ci sono io, lei si è ripresa. Si era buttata giù tanto, perché ha perso una delle sorelle con cui viveva in simbiosi. Ad agosto non ci sarò, perché andrò a trovare mia madre. Lei è già impanicata, ma io l'ho rassicurata che a settembre tornerò da lei: “Non ti preoccupare, che io non ti mollo”».

La carriera nello spettacolo

Continua però a buttare l'occhio al mondo dello spettacolo l'ex di non è La rai ma finora i provini non sono andati benissimo. l'ultimo a L'isola dei famosi ha lasciato Ilaria con l'amaro in bocca. «Alla fine mi hanno detto: “Hai tante qualità, ma non ti sai vendere”. Credo intendessero dire che non so vendermi nei provini. Forse era piatto, era come se mi fossi bloccata. Mi sono un po' arrabbiata e ho detto che se devo vendermi lo faccio per i miei figli, se non hanno da mangiare o un tetto sulla testa. Per fare l'Isola dei famosi, mi sembra davvero una cosa brutta. Grazie e arrivederci».