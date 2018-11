Tragedia in casa: muore schiacciato dal tronco di un albero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Viene travolto da un tronco mentre taglia un albero di pino e muore sul colpo. Il tragico incidente domestico si è verificato in tarda mattinata lungo la provinciale che collega Copertino a San Donato di Lecce. La vittima è un anziano del posto, di 81 anni, che in quel momento si stava dedicando ad alcuni lavori in campagna.Lanciato l'allarme, sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 ed i vigili del fuoco, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. La zona è stata raggiunta anche dai carabinieri, per gli accertamenti del caso.C.Tad.