Camion pirata "aggancia" un'auto e uccide un uomo. Rintracciato il camionista, accusato di omicidio stradale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un uomo di 44 anni è morto stamani in un incidente stradale nei pressi di Taurisano, in contrada "Livola". È accaduto intorno alle 6. A provocare l'incidente sarebbe stato, secondo una prima ricostruzione dei fatti, un camion "pirata" che dopo aver agganciato e fatto fare testa-coda ad un'auto ha proseguito la sua corsa. Il camionista è stato successivamente individuato dalla polizia e denunciato per omicidio stradale e omissione di soccorso. In queste ore in Procura si sta vagliando l'eventuale arresto.La vittima è un uomo di nazionalità rumena che viaggiava nell'auto di un imprenditore edile. L'auto è stata agganciata dal camion attrezzato per il trasporto delle carni e nell'urto l'uomo è morto. Inutile ogni tentativo di rianmarlo. Le indagini del poliziotti del commissariato di Taurisano, avviate immediatamente, hanno portato in breve al ritrovamento del camionista, che nel frattempo aveva raggiunto un'azienda che opera nel commecio all'ingrosso di carni, la Ciullo Carni.