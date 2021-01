La Fortuna bacia ancora il Salento: nuova vincita al SuperEnalotto. E il jackpot raggiunge i 91 milioni di euro

La Puglia festeggia ancora grazie al SuperEnalotto. L’estrazione di martedì 12 gennaio ha regalato a un giocatore di Veglie, in provincia di Lecce, un 5 da 14.556,92 euro. La schedina fortunata è stata giocata presso il Cristal Bar in via Salice 85.

Il jackpot, nel frattempo, ha raggiunto i 91,2 milioni e sarà in palio nell’estrazione di domani giovedì 14 gennaio. L'ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Puglia, riferisce Agipronews, l’ultimo "6 è quello da 26 milioni di euro realizzato a gennaio del 2014, sempre a Bari.

