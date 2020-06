Decine di colleghi in divisa per l'addio al poliziotto morto in un incidente

Ultimo aggiornamento: 17:10

Decine e decine di colleghi in divisa per l'ultimo saluto a Tommaso Verdoscia, 49 anni, di Sternatia , poliziotto della Questura di Lecce in servizio presso la Prefettura, deceduto l'altra notte a causa di un grave incidente stradale. La cerimonia funebre si sta svolgendo all'aperto, secondo quanto previsto dalla normativa anticovid.Tutto il paese è presente al rito funebre. Dall'arrivo della salma, intorno alle 10.30, è stato un continuo corteo per presentare le condoglianze ai famigliari. Numerosi manifesti a testimoniare amicizie e vicinanza ai congiunti. Nel vangelo il parroco, don Vito Mangia, ha parlato del defunto come persona timorata di Dio disponibile e onesto, di grande professionalità e disponibilità verso gli altri.Tommaso stava raggiungendo la Prefettura per prendere servizio a mezzanotte quando la sua Fiat Punto si è schiantata contro una Volkswagen Golf lungo la Maglie-Lecce, all’altezza del parco commerciale di Cavallino. È morto poco dopo la mezzanotte in ospedale, al Vito Fazzi dove per anni aveva prestato servizio al Posto fisso di polizia.Secondo una prima ricostruzione della dinamica, la Golf precedeva la sua Punto. Da stabilire se l’impatto sia avvenuto dorante un sorpasso visto che la prima macchina ha riportato danni sulla fiancata sinistra. Se ne stanno occupando i carabinieri della stazione di Cavallino, coordinati dal pubblico ministero di turno della Procura di Lecce, Stefania Mininni. Gli investigatori hanno acquisito i filmati degli impianti di videosorveglianza delle rivendite più prossime alla superstrada, con l’obiettivo di chiarire la dinamica dell’incidente. Intanto il conducente della Golf è stato iscritto sul registro degli indagati per l’ipotesi di reato di omicidio stradale. Un atto dovuto.