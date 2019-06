Sporchiamoci le mani pulisce Torre San Giovanni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Missione “pulitiva” sul litorale di Ugento per l’iniziativa “Sporchiamoci le mani” promossa da Quotidiano e Legambiente Puglia.La lotta fra virtuosi e sporcaccioni non si ferma. A partire dalle 8.15 si sono ritrovati i volontari che hanno aderito alle giornata ecologica, si nei pressi della sede comunale.Tutti insieme poi, guidati da una rappresentanza di amministratori comunali con in capo il primo cittadino Massimo Lecci e il vice Salvatore Chiga, e dall’associazione “Amanti della natura” diretta da Francesco Cino, si dirigeranno armati di guanti, buste e tanto buona volontà, verso il bacino d’acqua “Suddenna” all’ingresso di Torre San Giovanni e poi nell’area boschiva “Bivosa”. Presenti alla mission anche le unità di polizia locale, i soci della Pro loco di Ugento, le guardie ambientali d’Italia e rappresentanti di altre realtà associative del territorio.Il materiale per la pulizia, in dotazione ai volontari, è stato messo a disposizione dall’amministrazione comunale, mentre al termine delle operazioni di bonifica interverrà la locale azienda di raccolta per il recupero e il corretto smaltimento in discarica.“Salutiamo con soddisfazione l’iniziativa e siamo presenti per contrastare ogni forma di inquinamento, così come già fatto in altre manifestazioni simili nei mesi scorsi – afferma il primo cittadino Massimo Lecci. Serve consapevolezza per comprendere che chi inquina, crea danni all’ambiente, alla salute e anche all’economie del comune.L’amministrazione è sempre attiva per tutelare le aree a rischio, come il parco naturale e la costa – sottolinea Lecci. Nonostante il caldo e le belle giornate che invogliano verso il mare, auspico una nutrita presenza di cittadini virtuosi”.Sulla stessa lunghezza d’onda si esprime anche il responsabile dell’associazione ambientalista organizzatrice, Francesco Cino “Il territorio è un bene comune, che tutti dobbiamo proteggere, partendo da piccoli gesti e azioni concrete che possano dare il buon esempio. Bisogna pertanto insistere e continuare a lavorare per sensibilizzare ulteriormente i cittadini – sottolinea Cino.Come associazione, siamo attivi stabilmente sul territorio di Ugento e Gemini per monitorare i bacini d’acqua e proteggere dagli sporcaccioni le bellezze naturali. Sulla costa tra lido Marini e Torre Mozza, abbiamo già raccolto enormi quantità di rifiuti, che poi abbiamo conferito nei due ecocentri della zona. Purtroppo però c’è ancora tanto da fare, i vandali sono sempre all’opera, ma con il sostengo e la collaborazione di tutti possiamo vincere questa lotta per la civiltà e la tutela dell’ecosistema”- chiosa Francesco Cino.Nelle 25 tappe realizzate sin’ora in Salento, sono stati recuperati e bonificati oltre 900 quintali di rifiuti da strade, campagne, pinete e spiagge. Da nord a sud del tacco d’Italia, obiettivo comune, è contrastare l’emergenza spazzatura, che persiste nonostante i continui interventi di bonifica, messi in atto da istituzioni, associazioni, Enti locali, aziende di raccolta e numerosi volontari.