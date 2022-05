“Sporchiamoci le mani”: torna l'iniziativa di Quotidiano e Legambiente. Domenica 29 maggio la prima tappa. Ecco dove

Al via oggi la prima tappa di “Sporchiamoci le mani” appuntamento alle ore 8,45 in località “La Cabina” nelle marine di Salve tra Pescoluse e Torre Pali.

Parte la campagna di sensibilizzazione di Quotidiano e Legambiente in difesa del territorio che invita i cittadini a sporcarsi le mani in prima persona, per avere un paesaggio libero dai rifiuti e sgombro da discariche a cielo aperto. Ognuno deve fare la sua parte per cercare di ripulire il territorio, ma anche per sensibilizzare grandi e piccoli per un ambiente e un paesaggio più belli e più puliti.

La prima tappa



Alla prima tappa che si svolge oggi nella marina alle porte di Leuca hanno risposto in tantissimi insieme a Legambiente ci saranno le guardie ambientali della provincia di Lecce, l’associazione salvese Famiglie in cammino, l’associazione dei Camminatori Salentini, gli studenti dell’Istituto comprensivo di Salve, dell’Istituto Superiore della vicina Alessano, i volontari del Coordinamento ambientale salentino, della Pro Loco di Salve, dei Clean up di Presicce Acquarica. Si sporcheranno le mani anche i Clean up Morciano, la Sezione Cacciatori di Salve ed il circolo culturale Arci Cassandra e Salve turismo e molti altri volontari, associazioni e liberi cittadini ed avranno la benedizione della diocesi di Ugento con la presenza del vicario Beniamino Nuzzo.



Un’iniziativa importante vede tutti con guanti e sacchetto a “La Cabina” un tratto lungo tra Pescoluse e Torre Pali, un’area ricca di insenature con una parte piena di ciottoli e proprio per questo i mezzi usati pulisci spiagge non riescono ad arrivare. Un sito dove il mare ributta fuori plastica polistirolo e tutto ciò che onda dopo onda ha inghiottito da altri luoghi ed altre località.



Un tratto molto amato da chi conosce questi luoghi e che un po’ tutti sentono proprio e che ha bisogno della collaborazione di tutti per essere ripulito proprio perché é difficile raggiungere dai mezzi pulisci spiagge e dai mezzi delle aziende per la raccolta dei rifiuti.

«Abbiamo visto che c’è una massiccia adesione di volontari ed associazioni - dichiara Nicola Passaseo del circolo “Le dune del giglio di Salve” - mi auguro che saranno partecipanti attivi e che ci sia una grande collaborazione con la partecipazione reale perché il territorio ha bisogno di sentinelle sempre attive. In genere quando si organizzano queste manifestazioni siamo sempre in pochi a sporcarci realmente le mani, quindi sarebbe bello che da oggi si invertisse la tendenza e che ognuno si facesse promotore della tutela e salvaguardia del territorio anche nel proprio quotidiano. Ci preme sottolineare che il luogo che abbiamo scelto é a destra del canale perché sul lato sinistro c’è una nidificazione di Fratini che vanno protetti e preservati».



Più ottimista Maurizio Manna del Circolo Legambiente Gallipoli: «Con la campagna “sporchiamoci le mani” di Quotidiano e Legambiente il Salento si mobilita per dare decoro al nostro territorio e alle nostre coste. Si avvicina l’estate presentiamo al meglio la nostra provincia con l’impegno dei volontari della più importante testata giornalistica del territorio, delle associazioni coordinate da Legambiente e dai suoi circoli territoriali. Tanto é migliorato in questi ultimi anni, ma tanto c’è ancora da fare, perché tutta la gente non solo i residenti, ma anche i turisti e villeggianti si stanno mobilitando per avere non solo un soggiorno esteticamente più piacevole, ma anche per dare merito alla bellezza di un territorio unico che viene percepito come tale e diventa anche operatività, cioè volersi dare da fare per garantire questa qualità».

