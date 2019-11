Spari nel campo di Panareo, sequestrato un kalashnikov

Nelle prime ore della mattinata di oggi gli agenti della Sezione Volanti e della Squadra Mobile della Questura di Lecce sono intervenuti presso il Campo Panareo, sito sulla Statale 7, a seguito di una segnalazione di esplosione di colpi di arma da fuoco.

Ad esito della prima fase dell'attività investigativa, che ha permesso di accertare che non vi sono persone rimaste ferite, è stato rinvenuto e posto sotto sequestro un fucile mitragliatore del tipo "Kalashnikov" con matricola abrasa e relativo munizionamento. Al vaglio degli investigatori della Squadra Mobile la posizione di due soggetti per stabilire il loro coinvolgimento al fatto per cui si è intervenuti.