Agguato nel Salento: ferito a colpi di kalashnikov nella stazione di servizio. La vittima d'urgenza in ospedale

Un uomo di Squinzano, Roberto Napoletano di 37 anni, è stato ferito con colpi di kalashnikov all'interno di una stazione di servizio Ip, che si trova alle porte della cittadina, nei pressi del supermercato Dok. L'uomo, con diversi precedenti (era in permesso premio) è stato ferito e successivamente è stato trasportato in ospedale da ambulanze del 118. Un agguato vero e proprio: raggiunto da due persone a bordo di un'auto, cinque colpi in tutto. Il 37enne è stato ferito al piede e alle gambe.