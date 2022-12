Roberto Napoletano ferito a colpi di kalashnikov nella stazione di servizio. Era rientrato a Squinzano per un permesso premio

Un uomo di Squinzano , Roberto Napoletano, di 37 anni, è stato ferito con colpi di kalashnikov all'interno di una stazione di servizio Ip, che si trova alle porte della cittadina, nei pressi del supermercato Dok. L'uomo, con diversi precedenti (era in permesso premio), è stato ferito e successivamente è stato trasportato in ospedale da ambulanze del 118. Un agguato vero e proprio: raggiunto da due persone a bordo di un'auto, cinque colpi in tutto. Il 37enne è stato ferito a un piede e alle gambe.

In questi momenti è ricoverato all'ospedale Vito Fazzi, lo stanno operando perché ha un proiettile conficcato in un piede ma non è in pericolo di vita: pare si sia nascosto dietro l'auto per evitare i colpi.

Le dinamiche

A quanto si apprende si sarebbe trattato di una azione mirata. L'uomo, assistito dall'avvocato Antonio Savoia, è stato colto dagli attentatori mentre faceva rifornimento, nelle vicinanze quindi della sua autovettura. Era rientrato da poco nel suo comune di residenza grazie a un permesso premio. Napoletano è ritenuto uno degli esponenti di spicco della criminalità del Nord Salento: molti i precedenti a suo carico e "vanta" diverse condanne per lo più per reati di droga.

Sul posto i carabinieri del Nucleo operativo. L'area è sorvegliata da telecamere.