Arrestati per detenzione illegale di armi: nel bagagliaio kalashnikov, pistole e cartucce

La Polizia di Stato ha arrestato a Martina Franca, un uomo e una donna perché ritenuti, in concorso, presunti responsabili dei reati di ricettazione e detenzione illegale di armi e munizioni.

Nel corso di servizi straordinari finalizzati alla prevenzione dei furti in appartamento e in generale alla prevenzione della criminalità, i poliziotti del Commissariato di Martina Franca hanno effettuato diversi controlli a persone e veicoli in transito nelle zone periferiche della cittadina. Durante il servizio, gli agenti hanno notato un’autovettura di colore grigio procedere a velocità sostenuta sulla SP119 in direzione di Martina Franca.

Insospettiti dalla guida pericolosa, i poliziotti hanno deciso di fermare il mezzo per un controllo.

Nervosismo durante i controlli

Gli occupanti del mezzo, un uomo e una donna, da subito, hanno mostrato chiari segni di nervosismo ed, in particolare, alla richiesta di aprile il baule della macchina, l’uomo ha risposto con riluttanza ed in maniera evasiva alle domande degli agenti, ripetendo che si stavano recando a mangiare carne in una braceria.

A questo punto, gli agenti, in considerazione del comportamento sospetto tenuto dagli occupanti del mezzo, hanno deciso di procedere ad una perquisizione personale e veicolare, a seguito della quale hanno rinvenuto all’interno del portabagagli della macchina 2 pistole: un revolver di grosso calibro ed una semiautomatica con relativo munizionamento) e circa 400 cartucce di cui 55 per fucile mitragliatore kalashnikov.

I due sono stati condotti presso gli Uffici del Commissariato di Martina Franca e, trasmessi gli all’Autorità Giudiziaria competente, sono stati tratti in arresto, mentre il materiale rinvenuto, risultato provento di furto, è stato posto sotto sequestro.