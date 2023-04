Spacciava crack ai minorenni ed aveva esplosivi in casa: arrestato

Era un vero e proprio supermarket della droga, con narcotici di tutti i tipi, compreso il crack, quello scoperto dai carabinieri di Barletta che hanno arrestato in flagranza un 27enne per produzione e detenzione di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di ordigni esplosivi improvvisati. In un locale da lui gestito hanno scoperto marijuana, cocaina, hashish, ma soprattutto 14 cristalli di crack, e cioè una potente droga in grado di indurre elevata dipendenza e rapida assuefazione, composta da cocaina sotto forma di cristalli. Si tratta del primo sequestro a Barletta di questa potente e pericolosa sostanza stupefacente.

Le indagini dei carabinieri

Da alcuni giorni i militari tenevano sotto osservazione i movimenti in ingresso e in uscita da un'abitazione nel centro storico della città della disfida: secondo le informazioni raccolte in quella casa si praticava una fiorente attività di spaccio e vi era un frequentissimo via vai, soprattutto nelle ore notturne, di molti giovani e giovanissimi.

Al termine degli appostamenti, i carabinieri sono entrati in azione all'interno del locale, sorprendendo il 27enne in possesso di 2 ordigni esplosivi improvvisati, uno dei quali molto pericoloso in quanto composto da una serie di lame metalliche taglienti. Poi hanno trovato 14 cristalli di crack, 21 dosi di cocaina, 2 stecche di hashish, marijuana per un peso complessivo di 2 grammi, nonché 3 armi bianche, tra cui un machete di grosse dimensioni, due bilancini di precisione e vario materiale per la produzione e il confezionamento dello stupefacente. Al vaglio degli investigatori l'ipotesi che il giovane abbia venduto droga anche a ragazzi minorenni, considerata la considerevole presenza di questi ultimi nel locale del centro storico. Ora si trova in carcere a Trani. Seguirà l'interrogatorio di garanzia.