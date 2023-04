Furto con spaccata nel bar di notte: bottino di cento euro

Ammonta ad appena un centinaio di euro il bottino di un furto con spaccata ai danni del Bosquito Lounge bar, tra via dom Minzoni e viale Europa, a Trepuzzi.

Il furto attorno alle 3

Ignoti intorno alle 3 della scorsa notte hanno rotto una delle vetrate del locale, che è adiacente agli Impianti Sportivi, e dopo essersi introdotti all’interno ed essersi diretti alla cassa hanno trafugato banconote e monete resto dell’incasso della sera precedente. Il bar, ritrovo di tantissimi giovani, è stato il bersaglio perfetto dei malviventi, forse due o tre persone, per il momento non ancora identificate nonostante le indagini dei carabinieri della stazione di Trepuzzi siano scattate poco dopo il sopralluogo da parte dei militari.

Le immagini delle telecamere

Per provare ad individuare il responsabile, o i responsabili della spaccata, potrebbero essere utili le immagini di alcune telecamere della zona che potrebbero aver registrato il passaggio di un veicolo nello stesso orario in cui è avvenuto il furto. A distanza di poco più di un’ora un altro episodio si è verificato a Lecce, ai danni della pizzeria Big Food di via Monteroni. I malviventi, in questo caso, dopo aver rotto la vetrata servendosi di un tombino sradicato in una via adiacente, hanno ripulito la cassa dei pochi spiccioli custoditi e rubato qualche bottiglia di birra prima di fuggire via indisturbati. In questo secondo caso le indagini sono state avviate dagli agenti della sezione volanti intervenuti sul posto.