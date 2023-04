Otto cellulari trovati nel corso di una raffica di perquisizioni in carcere. Erano nella sezione "alta sicurezza"

Otto cellulari sono stati scovati dagli agenti della Polizia Penitenziaria nel corso di una serie di perquisizioni nella sezione alta sicurezza del carcere di Taranto, quella riservata ai detenuti accusati di far parte della criminalità organizzata. Durante il controllo i poliziotti avrebbero recuperato anche alcune schede sim oltre a cavi per la ricarica. La notizia è stata diffusa da Federico Pilagatti, segretario regionale del Sappe, il sindacato autonomo della Polizia Penitenziaria.

La denuncia

"I telefonini - ha spiegato Pilagatti - sono stati trovati durante una perquisizione in alcune stanze della seconda sezione, in cui sono ristretti proprio i detenuti ad alta sicurezza.. Tutto ciò fa seguito ad altri ingenti sequestri di telefonini avvenuti nelle carceri di Lecce, Foggia, Trani, Brindisi e Bari. Qualcuno potrebbe anche meravigliarsi per l’ingresso di tanto materiale proibito in carcere, ma vogliamo ricordare che proprio a Taranto sono stati rinvenuti due droni caduti prima di portare droga e telefonini a destinazione. Peraltro il carcere di Taranto il più affollato della nazione, deve scontare anche una gravissima carenza organica, con una presenza di poliziotti che in proporzione è la metà della media nazionale. Nonostante questo i poliziotti con il loro coraggio e professionalità riescono ad ottenere risultati eccezionali".

I precedenti

Non è la prima volta che nel carcere di Taranto avvengono sequestri di micro cellulari e di quantitativi di sostanza stupefacente. Solo poche settimane fa gli agenti avevano arrestato una giovane tarantina proprio mentre cercava di passare della droga al fratello nel corso di uno dei colloqui riservati dai familiari.