Si riaccendono le fiamme all'Orte: il fumo invade la baia. Paura fra i bagnanti

Complice il forte vento, le fiamme si sono riaccese. E l'Orte torna a bruciare. Una vera e propria emergenza ecologica, nel fuoco del Parco naturale di Otranto e Leuca e bosco delle Vallonee di Tricase.Le operazioni di spegnimento del fuoco, che ha bruciato cento ettari di macchia ieri, sono proseguite per tutta la notte, con lo spegnimento dei focolai che hanno compromesso il paesaggio di una delle baie più belle del Salento.Questa mattina in arrivo da Bari le squadre speciali dell"Arif per mettere in sicurezza tutta la zona.Ma il forte vento di maestrale ha avuto vita facile nel far riprendere vigore alle fiamme: in fumo nuove aree di pineta, macchia mediterranea e gariga nella Baia dell'Orte.Ieri l'incendio ha colpito dapprima la pineta di destra, già duramente provata dalle trombe d'aria di novembre dello scorso anno e di quelle di quest'anno. Così, tra gli alberi già abbattuti e quelli che giacevano per terra, ha avuto la forza di alimentarsi e salire per tutta la falesia della Marina dei Monaci, fino ad arrivare a lambire la Masseria dei Monaci che ospita un resort. L'allarme è scattato nel pomeriggio e l'incendio è stato subito visibile anche dal Centro storico e dai lidi cittadini. Le molte barche ancorate, alla fonda nella baia dell'Orte, hanno dapprima mandato foto e filmati un po' ovunque sui social, poi hanno dovuto abbandonare gli ormeggi temporanei perché l'incendio diventava via via più pericoloso sia per i bagnanti che per i natanti. Il maestrale, infatti, anche se non ancora forte, alimentava già lo spargimento di ceneri infuocate che hanno intaccato la dorsale che va verso la Palascìa.Sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco, il personale dell'Arif, la Protezione Civile, la Polizia ed i volontari della Misericordia. Un grande lavoro che ha contenuto le fiamme per non farle risalire dal lato opposto, salvando così l'area del Laghetto dell'ex miniera di bauxite che era affollato da migliaia di persone, dato che, come ogni estate, è il terzo sito più visitato di Puglia. Un lavoro, tuttavia, impossibile da terminare con i mezzi ordinari, per cui si sono alzati in volo Canadair e Fire Boss per spegnerlo con i getti dato che ha iniziato a bruciare anche la pineta della falesia alta di Palascìa arrivando fino a lambire l'antica Masseria dei Monaci. «Nella riunione in Prefettura abbiamo chiesto che almeno un canadair fosse dislocato nel Salento - dice il vicesindaco di Otranto Michele Tenore - una richiesta importante visto lo storico degli incendi e l'enorme superficie boscata che abbiamo. Purtroppo non è stato fatto ed ora rischiamo sia di perdere un importante area di pregio naturalistico che di mettere a rischio l'incolumità dei turisti ospitati nei resort e negli agriturismi. Tra l'altro, nello stesso giorno, c'è stato anche il grosso incendio di Poggiardo, per cui è del tutto evidente che almeno un mezzo aereo antincendio deve essere dislocato nel Salento». Le operazioni di spegnimento, dunque sono risultate così impegnative che, senza l'aiuto degli speciali mezzi aerei antincendio, con le loro tonnellate d'acqua che possono riversare, sarebbe stato impossibile estinguerlo.«Da tempo punto il dito contro un sistema antincendio che non riesce a fronteggiare questi eventi a causa della ristrettezze di uomini, mezzi e risorse e di strutture regionali non messe nelle condizioni di operare per prevenire, tutelare e controllare il territorio», ha dichiarato il consigliere regionale Di Fratelli d'Italia, Saverio Congedo.