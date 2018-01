Senza lavoro e con problemi economici: suicida un artigiano di 61 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Depressione, problemi economici e di lavoro, una disperazione silenziosa e imprevedibile. Due suicidi a distanza di pochi giorni – l’ultimo nelle scorse ore – hanno lasciato Parabita sbigottita a piangere due insospettabili concittadini. Un artigiano 61enne si è tolto la vita ieri impiccandosi nella sua abitazione, forse per problemi legati alla mancanza di lavoro. Lo scorso 14 gennaio a compiere l’insano gesto, invece, era stata una donna di 74 anni che, dopo aver preparato il pranzo per la sua famiglia, aveva aperto la finestra al primo piano e si era buttata di sotto, morendo sul colpo. La donna pare soffrisse di depressione. Inutili per entrambi i soccorsi dei sanitari. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Parabita e i vigili del fuoco.