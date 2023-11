Negozio distrutto dall'incendio, scatta la gara di solidarietà: raccolti 23mila euro per aiutare i titolari

Gara di solidarietà nel Salento per ricostruire il negozio distrutto dall'incendio: in due giorni raccolti 23mila euro in favore dei due titolari di Parabita.

L'incendio all'alba di domenica

Il loro negozio, il G-Tech che si trova a Parabita, lungo la via per Matino, è stato completamente distrutto da un incendio all'alba di domenica. Ma Gianni e Agostino, i due titolari, possono contare su tanti amici che vogliono loro bene e che hanno voluto contribuire alla ricostruzione di quel negozio.

Così, quasi immediatamente è partita la raccolta fondi.

In meno di 48 ore dall'incendio devastante sono stati raccolti circa 23mila euro, frutto di più di 500 donazioni: manca poco per raggiungere la cifra che ci si era prefissati, cioè i 30mila euro che serviranno a Gianni e Agostino per rimettere in piedi l'attività.

La raccolta fondi su GoFundMe



“Questa raccolta nasce per sostenere Gianni e Agostino, proprietari di G-Tech, dopo che un incendio ha distrutto tutta la loro attività”. “Un piccolo sostegno da parte di tutti noi - ha scritto l’organizzatore della raccolta, Francesco Solidoro - può contribuire a dare uno spiraglio di luce e questi ragazzi”. Poche parole scritte sul sito GoFundMe sono bastate per far scattare la gara di solidarietà dei salentini che hanno subito iniziato a donare. In poche ore, si è capito subito che l'affetto verso questi due ragazzi, che hanno perso tutto, è grande. E ora manca davvero poco per raggiungere l'obiettivo.

Il link per donare

La campagna solidale, che ha un obiettivo di trentamila euro, è raggiungibile al sguente link: https://gf.me/v/c/4srp/aiutiamo-gianni-e-agostino