Panda rubata e ritrovata: si parte verso il Pandaraid. I soldi della raccolta fondi per sostenere Paolo e Terry

Prima rubata, poi ritrovata. La mitica Terry, la Panda più famosa del Salento, è partita per il Marocco, dove affronterà il Pandaraid, un rally di sette giorni. Con Terry c'è Paolo Rizzini, il proprietario, con casa a San Cesario e studio Caaf a Lecce. E con loro il Salento intero, tra sponsor, amici e semplici simpatizzanti che hanno contribuito a coronare il sogno di Paolo che, dopo il furto "della Terry", sembrava sfumato per sempre. Da qui la raccolta fondi e l'adesione di decine di sponsor per "spedire" Paolo e Terry in Marocco con tutti i comfort e qualche coccola.