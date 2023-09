Pochi secondi per rubare un'auto. Il video è stato pubblicato dalla pagina Welcome to favelas Puglia e rappresenta quanto accaduto a Bari, nel quartiere Poggiofranco: due persone da un balcone filmano il colpo mentre scatta l’allarme del Mercedes Glc coupé.



La tecnica è rodata con un mezzo di grossa cilindrata che spinge quello da rubare, dopo aver disattivato i sistemi di sicurezza e i relativi allarmi.