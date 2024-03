Rapina in pieno giorno in una tabaccheria: un arresto nel Salento

Mette a segno una rapina in una tabaccheria, ma i carabinieri lo rintracciano in pochi minuti e lo arrestano. C. L., 22enne di Parabita, ora si trova in una cella del carcere di Lecce, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Cosa è successo

La rapina è andata in scena questa mattina ai danni della tabaccheria di via Impero, una delle strade più trafficate della cittadina. Stando a una prima ricostruzione della dinamica, il rapinatore è entrato nel locale con il volto coperto da un cappuccio, si è diretto verso il registratore di cassa e si è impossessato del denaro, circa 200 euro, sotto gli occhi del proprietario e di un cliente, che nulla hanno potuto fare per fermarlo.

Sul posto sono giunti i carabinieri della stazione cittadina, che hanno immediatamente avviato le indagini.

Sono state acquisite le registrazioni delle telecamere installate nella zona, dalle quali i militari sono riusciti a risalire al presunto responsabile. Il giovane stato raggiunto nella sua abitazione: aveva ancora con sé la refurtiva, che è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario. È stato arrestato in flagranza di reato con l'accusa di rapina e, su disposizione del pubblico ministero di turno, dopo le formalità di rito è stato accompagnato nel carcere di Lecce, dove ora si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria.