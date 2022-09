Scuola, libri e zaini: più di 500 euro per ogni studente

Per le famiglie salentine non basta la crisi derivante dal caro-bollette degli ultimi mesi. Dopo le vacanze (per chi ha potuto farle) a pesare sulle spalle di migliaia di genitori ci sarà anche l’istruzione dei figli. E tutto sommato il rincaro rispetto allo scorso anno scolastico è stato solo dell’1,5% (nel 2021 fu dell’1%).

Per i ragazzi che dovranno affrontare il primo anno di un liceo o di un istituto tecnico, si stima che la somma per l’acquisto di testi scolastici possa anche superare i 500 euro. Secondo i dati del Ministero dell’Istruzione infatti, la spesa media per uno studente del primo anno della scuola superiore sarà di 341 euro medi (senza contemplare i dizionari), che sale a 351 al liceo.

Si risparmia online

Si può risparmiare qualcosa acquistando online o se si ha la fortuna di trovare un buon usato. Ma in quest’ultimo caso il primo presupposto è che i testi da acquistare siano rimasti gli stessi e non siano del tutto “inediti”. Se così è, si può provare a pescare sui tanti siti (www.libraccio.it; www.comprovendolibri.it; www.abebooks.it e tanti altri) oppure provare con la rete delle varie chat di classe. Non si hanno notizie invece ancora del “vecchio” mercatino del libro usato che per anni si è svolto a Lecce. Sostanzialmente viene stabilita una soglia di spesa per ogni classe e indirizzo di studio. Ad esempio per una prima classe dell’ex istituto tecnico commerciale si prevede una spesa di 304 euro. Sta poi al dirigente scolastico controllare che queste cifre non lievitino, anche perché i consigli di classe possono sforare solo del 10% la soglia. Ma i genitori lamentano anche la “trappola” dei testi “solo consigliati” che poi diventano obbligatori. In questa categoria rientrano solo le opere monografiche o di approfondimento.



Ma sono troppe le classi in cui si sfora la spesa consentita, oltre 4mila.

I prezzi dei testi aumentano

Questo perché i prezzi dei testi negli anni aumentano e anche per i docenti non è facile contenere i costi. Per i licei in più gravano anche i dizionari di latino e greco, con una spesa di altre 80/100 euro in più per volume. Mentre per tecnici e professionali c’è da considerare anche l’acquisto di materiale scolastico. Allora ecco che si arriverà facilmente ai 500 euro.

«Noi come negozianti stiamo cercando di contenere i costi, non sentiamo la concorrenza del mercato web, abbiamo ordini quasi triplicati rispetto alla scorsa stagione scolastica. Dopo i due anni di pandemia tanti testi sono stati aggiornati. Per venire incontro alle famiglie che preferiscono acquistare dei libri di testo nuovi cerchiamo di applicare il maggior sconto possibile - spiega Lucia Coli di “Non solo Scuola“ -,visto che si tratta di libri di testo e sappiamo che sono strumenti fondamentali per la formazione dei ragazzi».

Gli zaini e gli astucci

Per la scuola però non ci sono solo i libri perché completano il corredo scolastico anche gli zaini, astucci e tutto il materiale vario da cartolibreria varia che a settembre inevitabilmente deve essere rinnovata.

Il costo di un corredo scolastico completo è circa 100 euro e le famiglie preferiscono prodotti di qualità affinché possano essere durevoli.

«Seven e Invicta sono i marchi più richiesti in genere. Ma sono molto gettonate anche altre aziende come Napapijri o Estpack - racconta Valentina Colelli, commessa in cartolibreria -, mentre le ragazze cercano la linea di Chiara Ferragni: un vero e proprio must quest’anno. Mentre tra i ragazzini continua ad essere sempre molto richiesto Super Mario o tutto ciò che è attinente al mondo del calcio».