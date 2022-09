Bari, studente trans di 12 anni potrà accedere alla "carriera alias"

La scuola media Massari, presente all’interno dell’istituto comprensivo Massari-Galilei, è la prima scuola media di Bari (oltre ad essere una delle prime scuole medie d’Italia) ad approvare la carriera alias per uno studente trans. A darne notizia l’associazione Mixed Lgbti. La carriera alias consiste nell'assegnazione di un'identità provvisoria, transitoria e non consolidabile. È una modifica della carriera reale e rappresenta l'anticipazione dei provvedimenti che si renderanno necessari al termine del procedimento di transizione di genere.

Lo studente ha 12 anni

Ad usufruire di questa opportunità sarà Nicola (nome di fantasia), studente di 12 anni e mezzo, per il quale comunque la scuola aveva già avuto la sensibilità di attivare alcune accortezze, come quella di chiamarlo per cognome piuttosto che con quello che in gergo viene definito “dead name”. «Quando i genitori di Nicola si rivolsero alla nostra associazione – scrivono i responsabili di Mixed Lgbti - fummo ben lieti di incontrare la famiglia al completo e di fornire tutto quello che potevamo: una rete di supporto, i contatti con altri genitori di persone trans molto giovani, consigli e informazioni sugli step utili da fare affinché la comunità scolastica accogliesse Nicola senza riserve e rispettasse la sua identità di genere (al netto delle leggi che imporrebbero il contrario), in uno dei luoghi principali della socialità».