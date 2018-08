Scontro: 16enne in rianimazione Un morto sulla via dei lidi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due incidenti ieri sera nell'arco di poche ore: il bilancio è di un uomo morto per un malore alla guida e di un ragazzino in gravi condizioni all'ospedale di Copertino.L'incidente più grave si è verificato ieri sera attorno alle 21.30 a Leverano, nei pressi di via Emilia. Ad essere coinvolti sono stati due ragazzini - entrambi di Leverano - che viaggiavano a bordo di uno scooter. Per motivi ancora tutti da chiarire, il loro mezzo si è andato a scontrare con una Opel Antara. Lo schianto è stato così violento che i due - un ragazzo e una ragazza, entrambi minorenni - sono stati sbalzati con violenza sull'asfalto. La macchina dei soccorsi è scattata immediatamente, ma le condizioni del ragazzino che era alla guida dello scooter sono apparse subito molto gravi.Due i mezzi del 118 giunti sul posto e partiti a sirene spiegate, diretti verso l'ospedale Vito Fazzi di Lecce. Qui, la ragazzina è arrivata in codice giallo, con diverse ferite e contusioni, ma le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.Il 16enne, invece, ha riportato uno pneumotorace bilaterale, cioè una sorta di collasso di entrambi i polmoni: i medici a bordo dell'ambulanza che correva verso il Fazzi di Lecce hanno ritenuto opportuno dirottare verso l'ospedale San Giuseppe di Copertino, per fare prima. Le sue condizioni sono molto gravi. Poi, prima di mezzanotte, il trasporto verso il Fazzi.L'altro incidente grave a Porto Cesareo: un malore ha colto un uomo mentre era alla guida della sua auto lungo la via dei lidi, la provinciale che collega Porto Cesareo alla sua frazione di Torre Lapillo. Con ogni probabilità un arresto cardiocircolatorio, di quelli che non lasciano scampo e che in pochi secondi gli ha fatto perdere il controllo della sua automobile e investire una giovane donna che casualmente si trovava su quella strada. Purtroppo, per lo sfortunato automobilista - un turista 55enne di Piacenza - non c'è stato nulla da fare: è morto poco dopo, sotto gli occhi atterriti ed increduli di tante persone accorse per prestare soccorso.Il tutto è accaduto qualche minuto dopo le 18, quando la litoranea Porto Cesareo - Torre Lapillo. La strada è al centro di numerose segnalazioni a causa dei continui incolonnamenti e dei tanti parcheggi selvaggi: proprio nei giorni scorsi il Prefetto Claudio Palomba ed il sindaco Salvatore Albano avevano effettuato un sopralluogo per valutare lo studio di fattibilità da avviare, già dal prossimo ottobre, di un piano viabilità alternativo e di collegamento con la provinciale Nardò-Avetrana, capace di snellire la portata veicolare ed i problemi seri di transito dei mezzi di soccorso, rimasti spesso bloccati. L'ambulanza del 118 è arrivata sul posto in cui sono avvenuti i tragici fatti, ma per lo sfortunato uomo non c'era già più nulla da fare. Era stato stroncato da un terribile infarto che non gli ha lasciato scampo. La persona investita invece è una giovane donna, che ha riportato delle contusioni a causa dell'impatto con l'auto fuori controllo, ma fortunatamente non sarebbe in condizioni gravi. È comunque finita in ospedale.