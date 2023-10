Usa la carta di credito e viene rintracciato a Otranto: il 43enne era scomparso il 14 settembre a Taranto

È stato rintracciato dalla Polizia ad Otranto, in provincia di Lecce il 43enne di nazionalità slovena del quale era stata denunciata la scomparsa lo scorso 14 settembre. Del caso se ne era occupata anche la trasmissione televisiva «Chi l'ha visto?». L'uomo, dopo essere stato rintracciato e dopo circa due ore di mediazione per evitare che potesse compiere atti autolesionistici, è stato portato in ospedale per accertamenti. Le ricerche dello scomparso erano iniziate quando la Questura di Taranto aveva ricevuto la segnalazione dalla polizia slovena che un 43enne sloveno, tecnico specializzato, nel territorio tarantino per lavoro, non stava più dando notizie ai familiari.

Attraverso l'attività tecnica autorizzata dalla Procura della Repubblica di Taranto, si è avuta conferma che l'uomo era stato presente, per un certo periodo, nel capoluogo ionico, ma poi non aveva lasciato più alcuna traccia di sé. A fine settembre, però, ha utilizzo una carta di credito per un pagamento in un market di Otranto. Quindi, la polizia ha rintracciato il multivan in uso al 43enne, che è stato così individuato.