Adamo Guerra finse il suicidio 10 anni fa: «Vi risparmio dolore e funerale». Ma la moglie e "Chi l'ha visto?" lo ritrovano in Grecia

Era il 7 luglio del 2013 quando Adamo Guerra, all'epoca 45enne, scomparve da Imola. Aveva lasciato alcuni bilgietti ai familiari in cui minacciava di farla finita, facendo riferimento a problemi economici. ma la sua auto venne ritrovata ad Ancona e si riuscì a ricostruire che era salito su un traghetto per Patrasso. Ma non è morto, ora la moglie e "Chi l'ha visto" lo hanno rintracciato in Grecia, 10 dieci anni dopo. I particolari della storia sono stati raccontanti ieri nella puntata di "Chi l'ha visto?" andata in onda ieri sera su RaiTre.

Adamo Guerra aveva gestito a poche centinaia di metri dal centro storico di Lugo, un negozio di casalinghi ed era in buoni rapporti con l'ex moglie e le figlie, entrambe minorenni, prima dell'improvvisa scomparsa.

LA STORIA

Gli inquirenti scoprirono che dal porto di Ancona Adamo si era imbarcato su un traghetto con un biglietto di sola andata per Patrasso. «Credevo si fosse gettato giù», ha detto Raffaella. Di Adamo non ci fu più alcuna traccia e nel 2015 la Procura di Bologna archiviò il caso. Poi è arrivata la svolta. «Io non mi arrendevo all'idea che Adamo fosse morto, a volte mi convincevo di questo. Anche i carabinieri mi dicevano di andare avanti. Ma non credevo che un papà fosse in grado di andarsene», ha continuato Raffaella, che dopo anni ha provato a chiedere il divorzio.

Ma la pratica non andava avanti e in maniera quasi causale ha fatto una scoperta che l'ha lasciata a bocca aperta. «L'avvocato mi ha chiamato dicendomi che mio marito non era uno scomparso, ma è vivo, ha fatto richiesta a febbraio 2022 all'Aire di essere un cittadino italiano residente in Grecia». Chi l'ha visto? l'ha trovato e ha confermato che Adamo è vivo. «Vi ringrazio perché senza di voi non avrei avuto questa conferma. Dieci anni sono tanti, la testa è sempre lì perché hai sempre una speranza. Quando ti chiamano che scompare una persona, si entra dentro un tunnel di cui non si vede la fine. Per me non è un uomo e non è un padre», ha concluso Raffaella.