Schianto all'alba, un'auto si ribalta in pieno centro

Incredibile incidente in pieno centro a Nardò, con un'auto che si è ribaltata. È successo intorno alle 6 in via Duca degli Abruzzi.

La dinamica

Un'auto, con a bordo alcuni giovani, probabilmente a causa della velocità con cui viaggiava in quel tratto in curva della "circonvallazione" interna della città, o forse in seguito a qualche manovra improvvisa, si è ribaltata, posizionandosi di traverso rispetto alla carreggiata.



Stando alle prime notizie, i giovani, che probabilmente tornavano da una festa, sarebbero rimasti illesi. I tanti passanti che a quell'ora già percorrevano la centralissima via Duca degli Abruzzi li hanno visti distesi sul marciapiede e con addosso alcune coperte, per proteggersi dal freddo. A soccorrerli sono stati proprio i passanti e gli agenti del commissariato di Polizia di Nardò che sono intervenuti e che hanno effettuato gli accettamenti per stabilire i motivi del sinistro.