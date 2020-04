Sbarco a San Cataldo: grave una donna incinta al quinto mese, a bordo anche 8 bambini

Ultimo aggiornamento: 08:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sbarco questa notte poco prima delle 3 a San Cataldo , marina di Lecce. Tra i 34 passeggeri di nazionalità pakistana e siriana, anche un donna al quinto mese di gravidanza. E' stata trovata dal personale del 118 e della Croce Rossa in stato di ipotermia e per questo l'hanno trasferita in codice giallo a Lecce nell'ospedale Vito Fazzi.Le tante ore trascorse a bordo delle imbarcazione sotto il vento sferzante da Nord, gli schizzi delle onde, la pioggia e la tempertura da inverno mite piuttosto che primaverile, hanno messo a rischio la vita di questa donna e del bimbo che porta in grembo.E' intervenuta l'unità delle forze di polizia specializzata negli sbarchi, le indagini le stanno conducendo i militari della Guardia di Finanza per risalire agli scafisti.Sono approdati San Cataldo complessivamente quattro donne, otto bambini e 21 uomini. Come da protocollo, sono stati trasferiti al don Tonino Bello di Otranto per essere identificati.