Sbarco a Leuca dopo due giorni in mare, 54 migranti curdo-iracheni in salvo

Sono di nazionalità curdo-irachena e curdo-iraniana i 54 migranti approdati sulla costa salentina nelle ultime ore. Le operazioni di sbarco, coordinate dalla sala operativa regionale dlla Croce Rossa Puglia e dal referente emergenze della Croce Rossa di Lecce si sono svolte a partire dalle 17 circa al porto di Santa Maria di Leuca.



Tra i migranti ci sono due nuclei famigliari, due donne e quattro minori di cui uno non accompagnato.

Intercettati dalla Capitaneria di Porto su una barca a vela di circa 13 metri a 14 miglia dalla costa sono stati condotti al porto dove hanno ricevuto soccorsi dagli operatori del Comitato Croce Rossa di Lecce. Erano in viaggio da due giorni in condizioni di mare avverse, ma sono arrivati tutti salvi anche se alcuni erano in ipotermia e stremati, altri con lievi ferite e qualcuno ha accusato dei malori. Due persone sono state ricoverate per ulteriori accertamenti.



Nonostante le pessime condizioni del mare e il freddo che non ha aiutato, tutte le operazioni, dal soccorso all'accoglienza fino al trasferimento, si sono svolte velocemente grazie al pronto intervento e la professionalità di tutti gli intervenuti. Al vaglio delle forze dell'ordine, in queste ore, le identità di due presunti scafisti. © RIPRODUZIONE RISERVATA