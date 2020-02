Sanremo, la tutina di Achille Lauro è made in Salento

Ultimo aggiornamento: 13:01

Nardò – La "tutina" di Achille Lauro al Festival di Sanremo è "made in Salento", frutto di una delle aziende del facon più conosciuta e apprezzata del erritorio: Barbetta, di Nardò. È lo stesso comune in provincia di Lecce a dare la notizia, in un post su Facebook: "È stato confezionato nella nostra città l'abito indossato nella prima serata da Achille Lauro - si legge - La discussa tutina, una farfallina glitter firmata Gucci, è nata nelle mani sapienti di un gruppo di aziende capitanate dal gruppo produttivo Barbetta, su un progetto del direttore creativo di Gucci Alessandro Michele".Oltre che per Emma, Al Bano e Antonio Maggio, il Salento sbarca così sul palco più importante dello spettacolo italiano, diventando fra l'altro protagonista della performance più discussa, che ha aperto la kermesse nel segno della provocazione: Achille Lauro si è presentato sul palco indossando una cappa nera, impreziosita da ricami dorati - sempre firmata Gucci - per poi spogliarsi all'improvviso, restando avvolto solo da quella tutina "nude look".Il riferimento voluto da Achille Lauro è a san Francesco, al momento della spogliazione dipinto nella basilica superiore di Assisi, parte del ciclo di Storie attribuito a Giotto. Il cantante di Me ne frego ha così ottenuto il risuotato sperato: far riflettere e ovviamente far parlare di sé. Anche grazie all'arte dei salentini.