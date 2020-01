Dior sceglie Lecce per presentare la prossima collezione: l'alta moda nel barocco da maggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Maria Grazia Chiuri, originaria del Salento e mente e anima di Dior , ha scelto la Puglia per la presentazione della prossima collezione, a partire dal prossimo 9 maggio.Entusiasta il sindaco della città, Carlo Salvemini: «Una scelta fortemente voluta da Maria Grazia Chiuri - direttrice creativa della maison - e Pietro Beccari - presidente e ceo di Dior - che ringrazio per questa straordinaria opportunità data alla nostra città e alla regione tutta.Nel mese di maggio i riflettori della moda internazionale saranno accesi quindi su Lecce:una novità assoluta che equivale ad una promozione a livello mondiale della nostra città.Basti pensare che negli ultimi anni le sfilate di primavera hanno visto Dior a Marrakech e Los Angeles. Lavoreremo nei prossimi mesi al fianco di Dior, Curia e Prefettura per garantire il pieno successo di questo straordinario appuntamento».