Morì a dicembre per un'encefalite, oggi avrebbe compiuto tre anni: genitori e amici stasera in piazza per ricordare Ludovica

"Giochi e amore per non dimenticare". Ludovica. Si terrà questa sera alle 21, in piazza della Repubblica a Sannicola una serata di intrattenimento con i gonfiabili, organizzata da Gianluca e Fabiana Puce genitori della piccola Ludovica, la bimba di due anni e mezzo, deceduta lo scorso 29 dicembre a causa di una encefalite fulminante, conseguenza di un virus influenzale.

Oggi quell'angioletto avrebbe compiuto tre anni e sarebbe stata una grande festa. Proprio per questo, i suoi genitori hanno voluto organizzare la serata dedicata ai più piccoli , per ricordare la loro bimba, «Ludovica avrebbe giocato con noi», dicono. Piazza della Repubblica sarà inoltre addobbata con tanti palloncini che raggiungeranno il cielo, e quindi idealmente la piccola, con l'abbraccio di tutti i partecipanti.

La solidarietà

Ma sarà anche una serata di solidarietà.

L'evento infatti è organizzato in collaborazione con l'associazione Asd Cycling Sannicola che porta avanti l'impegno a favore del reparto di Onco-Ematologia del Vito Fazzi di Lecce, diretto dalla Dirigente Sanitaria, Titti Tornesello, con la serata di giovedì 20 luglio 2023 alle ore 21 in Piazza della Repubblica. «Giochi, intrattenimento, gonfiabili allieteranno la serata per bimbi, ragazzi e famiglie nel ricordo della piccola Ludovica volata prematuramente tra gli angeli - dice il presidente Ermanno Albanese - addobberemo con striscione e bandiere Cycling il banchetto sul quale esporremo il salvadanaio per le donazioni volontarie». L'associazione, nel maggio scorso, organizzò una pedalata sempre nel segno della solidarietà e nel ricordo della piccola Ludovica e una raccolta fondi.