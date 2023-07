Muore a sei anni: crisi respiratoria, inutili i tentativi di rianimarlo. Il piccolo era già affetto da alcune patologie

Muore a solo sei anni dopo un’ora di tentativi per tenerlo in vita. La tragedia si è consumata all’alba di oggi a Racale. Il bimbo, già affetto da alcune patologie, è stato colpito da una grave insufficienza respiratoria. I genitori hanno subito allertato il 118 e il personale medico ha tentato per più di un’ora di strapparlo alla morte con le manovre di rianimazione. Ogni tentativo, però, è stato vano. Della vicenda sono stati informati anche i carabinieri per le verifiche di rito, mentre la notizia, diffusasi subito in paese, ha gettato tutti nello sconforto.

Domani i funerali

I funerali del piccolo si svolgeranno domani a Crispiano, in provincia di Taranto, cittadina di origine della famiglia del bambino.