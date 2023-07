Salento, dramma della solitudine: anziana trovata morta in casa

Dramma della solitudine a Calimera: anziana trovata morta in casa. Sono stati i parenti della donna, Maria Rita Giammarruco, 80enne ex insegnate della scuola Materna e molto nota in paese, che erano andati a farle visita nella sua abitazione di via Pisanelli.

Una volta arrivati a casa la macabra scoperta. La donna pare fosse morta da giorni, almeno da sabato scorso quando era stata vista in giro per le strade del paese. I funerali si sono tenuti nella giornata di oggi.