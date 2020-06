Fuga di gas dalla bombola, poi l'esplosione: ferita una donna

Entra in casa, accende la luce e viene sbattuta contro il muro a causa di una fuga di gas: paura per un’ultraottantenne. Un grande boato e il tranquillo sabato sera del paesino di Sannicola, in provincia di Lecce, si carica di paura e sgomento, scosso dall’ululato delle sirene dei vigili del fuoco e del 118. Erano circa le 20 di oggi quando in via Roma si è udita una deflagrazione di grande entità provenire da una casa abitata da una donna ultraottantenne peraltro molto conosciuta in paese. Ad accorrere subito, i vicini che compreso quanto accaduto hanno immediatamente chiamato i vigili del fuoco e il 118, dal momento che l’anziana era stata scaraventata per terra. Non si sa se la signora avesse lasciato il gas acceso oppure se si è trattato di una classica fuga di gas comunque proveniente dalla bombola, sta di fatto che quando l’anziana è rientrata a casa e ha accesso la luce è stata investita dal boato e da una sorta di onda d’urto che l’ha scaraventata contro il muro. Nessun incendio , probabilmente solo una fiammata e lo scoppio, dal momento che l’anziana mostrava soltanto un po’ di bruciature sui capelli ma non nel viso che pure era particolarmente accaldato. La signora è stata poi trasportata con l’ambulanza del 118 al centro grandi ustionati del Perrino di Brindisi per tutti gli accertamenti e le cure del caso. © RIPRODUZIONE RISERVATA