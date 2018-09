San Foca, le fiamme invadono costa e pineta: a fuoco la spiaggia di San Basilio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Brucia da qualche ora la costa di San Foca, dove le fiamme, mosse dal forte vento, hanno raggiunto anche la pineta. L'incendio è concentrato sulla spiaggia di San Basilio, in una zona occupata da un canneto, dove non ci sono abitazioni.Sul posto due mezzi dei vigili del fuoco, arrivati da Lecce, ma le operazioni di spegnimento sono complicate dal fatto che il canneto sorge su circa due metri d'acqua e quindi è impossibile avvicinarsi con i mezzi. Presente anche la polizia che presidia il cantiere per la realizzazione del gasdotto Tap che si trova poco lontano.