Salice salentino, travolto da un tir mentre era a passeggio: muore 78enne

Non ce l'ha fatta Salvatore Bacca, il 78enne investito ieri da un tir a Salice salentino. Le condizioni dell'anziano erano apparse subito molto gravi e nonostante l'intervento tempestivo dei medici dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove era stato trasportato, non è sopravvissuto ai gravi traumi riportati.

L'incidente è avvenuto in via Maria Cristina di Savoia, nei pressi del supermercato Conad: l'aziano passeggiava, quando è stato travolto. Sul luogo del sinistro, oltre all’ambulanza, anche la Polizia Municipale per i rilievi di rito.