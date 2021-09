Travolto da un tir in paese: grave un 78enne

Grave incidente questa mattina a Salice Salentino. È successo in via Maria Cristina di Savoia, nei pressi del supermercato Conad, dove un anziano del posto, B.S., 78 anni, è stato investito da un camion alla cui guida vi era un uomo non del luogo, mentre a piedi si trovava lungo la via teatro dell’incidente. L’anziano malcapitato, immediatamente soccorso, è stato trasportato d’urgenza dai sanitari del 118 presso l’Ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove sarebbe attualmente in prognosi riservata. Sul luogo dell’accaduto, oltre all’ambulanza, anche la Polizia Municipale per i rilievi di rito.