Anziano minacciato con un coltello e rapinato da finto corriere: il malvivente scappa con 100 euro

Alba di terrore a Salice Salentino per un anziano, vittima di una rapina in casa. L’uomo, un 86enne del posto, sarebbe stato sorpreso da un malvivente, che dopo essersi presentato alla porta dell’abitazione fingendosi un corriere, ha palesato le sue reali intenzioni. Nessun pacco da consegnare, ma la minaccia con un coltello in pugno per obbligare l’anziano a consegnare il denaro che aveva in casa. L’uomo impaurito non ha opposto resistenza ed ha consegnato circa 100 euro custodite nel portafogli.

L'anziano ha poi chiamato i carabinieri per denunciare l'accaduto

Messa a segno la rapina il finto corriere è fuggito via facendo perdere le proprie tracce. La vittima, superato lo stato di choc, ha quindi chiamato le forze dell’Ordine. Sull’episodio indagano i carabinieri della locale stazione. Elementi utili alle indagini potrebbero arrivare dalla visione delle immagini di alcune videocamere posizionate nel quartiere.