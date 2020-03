Ruba a un anziano il portafogli con 500 euro, ma rischia di essere preso a bastonate: arrestato

Mentre stava facendo una passeggiata nei pressi di casa sua, nella zona della via per Novoli, usando un deambulatore ed un bastone, ieri mattina un uomo di 80 anni è stato avvicinato da un uomo in bicicletta che gli ha chiesto delle monetine. L’anziano, preso il portafogli per dargli delle monetine, si è accorto di aver lasciato nel portafogli anche cinquecento euro. Particolare non sfuggito alla perona che chiedeva i soldi, che ha così iniziato a strattonarlo e lo ha gettato per terra per impadronirsi del portafogli con il suo prezioso contenuto.



Dolorante, l'anziano è rimasto a terra per qualche minuto, poi è riuscito ad alzarsi ed avviarsi verso casa, che è distante circa cento metri dal posto dell’aggressione, per allertare mia moglie con la quale, dopo aver chiamato il servizio di emergenza 113, è uscito in auto per cercare il rapinatore.



Così in zona è arrivata una volante che, pochi metri prima dello svincolo per la Tangenziale Ovest, direzione Brindisi, ha individuato tre persone: un uomo anziano che cercava di colpire con un bastone di sostegno un giovane di colore ed una donna che cercava di separarli. Immediatamente gli operatori sono intervenuti per riportare la calma.



L'uomo di colore - identificato come Chiedeber Oha, 26 anni, regolare sul territorio, aveva ancora in mano un portafoglio in pelle che ha consegnato ai poliziotti e che contenva 500 euro e la tessera Bancomat. L'anziano, visibilmente agitato per la rapina subita, è stato medicato sul posto dal personale medico del 118, il giovane è stato arrestato e accompagnato in carcere.













